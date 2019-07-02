شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 8 مصابين مستشفيات عسير على خلفية حادثة «مطار أبها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أنه إلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث، ونتج عن الهجوم الإرهابي إصابة 9 أشخاص مدنين ( 8 سعوديين ) و ( 1 هندي ) بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، ( 6 حالات متوسطة ) و ( 3 حالات طفيفة ), وجميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام وتم توجيه جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.وأضاف آل شايع، تم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين وغادر 8 منهم المستشفيات فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أنه إلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث، ونتج عن الهجوم الإرهابي إصابة 9 أشخاص مدنين ( 8 سعوديين ) و ( 1 هندي ) بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، ( 6 حالات متوسطة ) و ( 3 حالات طفيفة ), وجميع الحالات في وضع مستقر بشكل عام وتم توجيه جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.وأضاف آل شايع، تم تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين وغادر 8 منهم المستشفيات فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

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