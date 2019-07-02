شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يؤكد لـ «صحفيين يابانيين» الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)في لقاء استمر لساعتين، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير لعدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية على متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.
وتناول الجبير خلال اللقاء في مدينة طوكيو،، على هامش ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين.
وأكد الجبير على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يؤكد لـ «صحفيين يابانيين» الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.