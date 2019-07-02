«مجلس الوزراء» يشكر المواطنين السعوديين.. لماذا؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)عبر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بجدة، عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الالكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.
وعد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 10 ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ 5 ملايين، ووزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم.
وكان برنامج «فرجت» قد أسهم في مرحلتها الأولى في إطلاق سراح 467 سجيناً منهم 14 في الحدود الشمالية، و11 في حائل، و28 في القصيم، و84 في الرياض، والشرقية 67، والجوف 6، وتبوك 31، والمدينة المنورة 16، ومكة المكرمة 163، والباحة 4، وعسير 23، و جازان 20.
وبلغ إجمالي ما تم سداده 30.143.134 ريالاً، فيما تبقى 133 سجيناً شملتهم المرحلة الأولى من البرنامج الذي ضم 600 موقوف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.