شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: وفاة طالبة جامعية داخل قاعة دراسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

توفيت طالبة جامعية قبل قليل في إحدى القاعات الدراسية داخل الحرم الجامعي في حائل، وقبل دخولها مستشفى حائل العام، بعد نقلها من قاعة دراسية في جامعة حائل نحو المستشفى نظير سقوطها وتشنجها داخل القاعة، قبل أن يتم نقلها للمستشفى.

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وكشفت إدارة الإعلام الجامعي في بيان صحفي، أن الفريق الطبي في مستشفى حائل العام أعلن وفاتها قبل دخولها المستشفى.

وأضافت أن إدارة الجامعة تنتظر التقارير الطبية المفصلة من قبل الجهات الصحية المختصة لمعرفة كافة التفاصيل وراء الوفاة.

من جهته، وجه مدير ⁧جامعة حائل⁩ بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة (ف.ص) على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل.