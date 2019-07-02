شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة طيبة» تستدعي الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة أمس (الإثنين) عن استدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول، لتأكيد قبولهم في الجامعة، وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي، أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني، وكما هو موضح في دليل الالتحاق بالجامعة، لإجراء عمليات التقديم للجامعة، والاستدعاء وتأكيد القبول.

وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد كافة طاقاتها الفنية والبشرية؛ لتوضيح شروط وآليات القبول، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم، والتخصصات المتاحة، وآلية الاستفسارات، وقد تفاعلت عمادة القبول والتسجيل مع كثير من الاستفسارات، وهيأت الحلول لمواجهة العقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.

وذكر العوفي أن الجامعة ترحب بكافة استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم، حول القبول عبر مركز خدمات القبول ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن النتائج يتم إعلانها على الموقع بكل شفافية ووضوح طيلة أيام القبول.