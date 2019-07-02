شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع موراتينوس تكثيف الشراكة بين «الحوار بين أتباع الأديان والثقافات» والأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، اليوم، المفوض السامي لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومنها تكثيف الشراكة القائمة بين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وأجهزة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى استعراض جهود المملكة في مجالات التعايش واحترام التنوع وتعزيز المشتركات الإنسانية.

حضر اللقاء الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمّر.