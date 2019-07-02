شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لرئيس وزراء اليابان: أكدت مباحثاتنا الرغبة في تعزيز التعاون في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لدولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي إثر مغادرته اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة:

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يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.