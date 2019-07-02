شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لامبراطور اليابان إثر مغادرته طوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لجلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان إثر مغادرته اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الامبراطور / ناروهيتو

امبراطور اليابان

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تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.