شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك الخيرية»: تدريب 120 طالباً في 20 جهة حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك الخيرية»، ممثلاً في مبادرة مسك القيم أمس، برنامج «القيادة بالقيم»، الذي يسعى طوال شهر كامل، لتطوير المهارات للطلبة الجامعيين - من الجنسين -، ويرمي إلى تطوير قدراتهم بشكل مهني، عبر الملاحظة، والإرشاد، والتمكين، والتدريب والمناظرة.

وكان برنامج القيادة بالقيم قد أنهى استقبال طلبات المتقدمين من الطلبة الجامعيين، ووقع الاختيار على 120 طالب وطالبة، تبنت تدريبهم 20 جهة حكومية ما بين عاملة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في حين بدأت أمس (الأثنين) الورش التعريفية عن مفهوم القيم. وسيتدرب الطلبة في كل من وزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، وشركة الاتصالات السعودية وشركة سابك، وثقة، وشركة علم، ومنشآت، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمنتدى السعودية للأبنية الخضراء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة أراسكو، وشركة مفسكو، وشركة أيداك، وشركة التصنيع الوطنية، والبحري، وكاريبو، وبنك الجزيرة، والمساهمة في دفع الطلاب لمعايشة القيم، من خلال مرافقة القادة في مقر عملهم.

وسيخضع الطلاب إلى ورش عمل وبرامج تدريبية، حيث أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، استعدادها لاستضافة البرنامج وإقامة الورش التدريبية في مقر أكاديمية سابك، كجزء من دورها الريادي بالشراكة مع المؤسسات والقطاعات ذات الصلة، لدعم البرامج القيادية التي تستهدف الكفاءات الشابة المؤهلة ببرامج تطويرية نوعية، لتمكينهم من صناعة التحول الذي نطمح إليه جميعاً، في خطوةٍ منها للقيام بدورها الريادي في التعاون مع المؤسسات والقطاعات التي تهتم بالشباب. وتقوم فكرة البرنامج على استيعاب مجموعات من الطلبة الجامعيين - من الجنسين -، وإتاحة الفرصة لهم لمرافقة مجموعة من القادة في القطاع الحكومي والخاص، خلال تواجدهم معهم أثناء ساعات العمل، لمعايشة التجربة العملية الميدانية. وصمم البرنامج للإسهام في بث عدد من العناصر التي يحتاجها الطالب الجامعي، تمهيداً للانتقال من الحالة التعليمية التي يعيشها، إلى الحالة التدريبية والعملية، ليكون في نهاية الأمر عنصراً فعالاً وبناءً في مجتمعه. ويسعى مركز المبادرات في «مسك الخيرية»، من خلال «مسك القيم» للمساهمة في تكوين دور محوري عبر إحياء القيم النبيلة، ورفع مستوى تطبيقها الفعلي، لما لها من دور في ضبط السلوك البشري وبناء الشخصيات، وزيادة الاحترام المتبادل والانسجام في المجتمع، ليكون أكثر قوة ونماء.

ويمنح البرنامج الشباب فرصة تجربة المناظرة في مجال القيم، وذلك عبر تدريبهم على أسس المناظرة، والتحليل، والتعبير عن الرأي واستيعاب الرأي الآخر، وهو الأمر الذي يعمق مفهوم التأثير الإيجابي في السلوك المجتمعي، كما يتيح الفرصة للمتدرب للدخول في مجالات خارج تخصصه الدراسي، ما سيسهم في اتساع مداركه، وفتح مجالات وآفاق جديدة له. وتهدف مبادرة «مسك القيم» عبر برنامج القيادة بالقيم، إلى تمكين ورفع الروح المعنوية للطلاب الجامعيين، بما ينعكس على أداءهم الوظيفي بعد الدخول في بيئة العمل والانخراط في المجال العملي.