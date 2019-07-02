أبرز نجوم الفن والغناء العالميين سيخطفون الأضواء في أكبر حدث فني في الشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تترقب مدينة جدة الحدث الفني العالمي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث ستستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية مهرجان جدة العالمي، الذي سيقدم عروضاً حية لعددٍ من أبرز نجوم الفن والغناء في العالم، على أكبر مسرحٍ في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة التي تتجاوز 150 فعالية تنظم على مدى 41 يوماً.

وقد تم تصميم كامل المهرجان خصيصا للبث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، حيث سيعمل البرنامج التلفزيوني المنتج في جدة على الترويج للمنطقة كوجهة رائعة عبر الوصول لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم من خلال منصات التلفزيون والبث المباشر، وخاصة منصة MTV. كما تعرض آلاف الإعلانات التلفزيونية في أكثر من 30 دولة، وستكون هناك جوائز قيمة للمشاركين من أنحاء العالم. وقد تم طرح التذاكر لهذا العرض المذهل عبر موقع المهرجان www.JeddahWorldFest.com، وفي متاجر فيرجن ميغاستورز في مختلف مناطق المملكة. ويتوقع أن يتم بيعها بسرعة كبيرة.

وتعد هذه النسخة الأولى من المهرجان الموسيقي الرائع، ويترقب أن يتواصل تنظيمه على مدى السنوات الخمس القادمة، ليسهم في وضع مدينة جدة بقوة على خارطة السياحة الدولية كوجهة رائعة لعشاق الموسيقى المتطلعين للاستمتاع بأفضل العروض الحية في الشرق الأوسط. ويمكن للزوار من خارج المملكة الآن الاستفادة من نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد عبر الإنترنت، والذي يقدم تأشيرة الدخول للمملكة خلال دقائق معدودة.

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وستشمل تشكيلة النجوم خلال المهرجان القادم فنانين عالميين يشاركون جميعهم على المسرح في ليلة واحدة مدهشة، وستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تؤدي فيها هذه النجوم عروضها الحية في المملكة العربية السعودية.

يضم طاقم إنتاج المهرجان الدولي مجموعة من المختصين الأكثر دراية في صناعة الترفيه عالمياً. فعلى سبيل المثال، تم تصميم مسرح مهرجان جدة العالمي من قبل نفس الفريق الذي عمل للجولات العالمية الخاصة بالفنانين إد شيران، مادونا، يو 2 وغيرهم من النجوم البارزين. حيث يبلغ طول المسرح 100 متر ، وارتفاعه 18 مترًا بعمق 50 مترًا. ما يجعله أكبر إنتاج مسرحي موسيقي في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على موسم جدة: "يعد هذا الحفل الموسيقي الأضخم من نوعه في المنطقة العربية، ونعمل في موسم جدة حالياً على إنتاج الحفل ليُعرض على شاشات التلفاز في أكثر من 100 دولة حول العالم".

وأضاف المهندس أبو زنادة: "الحدث الفني المميز سيتوج فعاليات موسم جدة، وسيجسد السمة المميزة للموسم "بحر وثقافة"، حيث نقدم اليوم مهرجانًا ضخماً يضم نجوماً عالميين هائلين في أول مهرجان من نوعه على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونه سيشهد مشاركة عددٍ من المواهب والنجوم المحليين. يهدف هذا البرنامج في جوهره للبناء على الرسائل المحلية والعالمية للمملكة العربية السعودية وتوضيح إسهامها في الارتقاء بصناعة الترفيه والفن والثقافة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي".

من ناحيته، صرح روبرت كويرك، رئيس روكو ميديا العالمية اليوم بمدينة جدة قائلاً: "هذا المشروع الدولي مميز حقاً لمدينة جدة ولجميع شباب المملكة العربية السعودية، فهو أول مهرجان عالمي للموسيقى بهذا الحجم في المملكة، ومن المؤكد أنه يوم 18 يوليو سيكون يوماً مبهراً لجمهور جدة كما لم يحدث من قبل، خاصة وأن هذا الحدث يتم إنتاجه ليُبث عبر شاشات التلفاز عالمياً ويتم الترويج له حالياً في جميع أنحاء العالم. نحن على يقينٍ من أنه سيكون حدثاً متميزاً بالفعل، سيشاهده ويستمتع به مئات الملايين من الناس حول العالم الذين سيشهدوا أجواء جدة الممتعة والدافئة التي ترحب بالجميع. فجدة اليوم مستعدة لتقدم مزيداً من الإبداع. ونحن نتطلع بكل شغف حتى يتم الإعلان اليوم عن كوكبة النجوم المشاركة باهرجان جدة العالمي!"