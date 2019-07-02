الجبير يلتقي عددا من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عددا من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء الذي استمر لساعتين، أكد الجبير على متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوها بأهمية زيارة ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة المقبلة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.