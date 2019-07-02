بلدية الأفلاج تعلق على تأخير رواتب موظفيها

علّقت بلدية الأفلاج على سبب تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي. ووفقاً لـ”سبق”، قال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين: “إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا”.

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