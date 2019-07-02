«إسكان مكة»: تنفيذ 16 مشروعًا وتسليم 192 وحدة في نصف 2019

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبة بجدة، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

‫وقالت وكالة الأنباء السعودية، اللجنة استعرضت -خلال الاجتماع- أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة، الرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.

‫وبلغ عدد الوحدات المُسلّمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد مشروعات الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعًا في محافظات الجموم، والخرمة، والطائف، والقنفذة، والكامل، والليث، وجدة، وخليص، ورابغ ورنية وكذلك مكة المكرمة.

كما بلغ عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.

وشهد الاجتماع تقديم نبذة عن منصة جود الإسكان، وهي إحدى برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، حيث تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5٪ بحلول عام 2030م، كذلك رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لدعم الخيري السكني، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، إضافةً إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي لتحقيق الأولويات الوطنية ورفع موثوقية المساهمة من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.