«هدف»: 28 ألف فرصة تدريبية ضمن برنامج «صيفي».. و4 مميزات للمتقدم

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي «صيفي».

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ التسجيل مستمرٌ حتى بعد غدٍ الخميس، موضحًا أنّ هذا البرنامج يُقدِّم أربع مميزات وظيفية، تتمثّل في سرعة استجابة أصحاب المنشآت للتوظيف من خلال قياس الجدية والاستمرارية في التدريب، وتعزيز التفاوض مع العملاء وأصحاب الأعمال من خلال التدريب في قطاعات التجزئة على خدمة العملاء.

كما يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات عملية في قطاع الأعمال، وتطوير المهارات التقنية واللغوية لتهيئته لسوق العمل.

و«صيفي» برنامج تدريب للطلاب، مُقدَّم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ويهدف إلى تمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل بشكل أفضل.