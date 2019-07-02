كراني يحذِّر: موجة هوائية شديدة الحرارة تتخطى الـ50 درجة

حذّر الباحث في الفلك والأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، من قدوم موجة هوائية شديدة الحرارة على أجواء المملكة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «موجة هوائية شديدة الحرارة سوف تبدأ بالتأثير من منتصف ونهاية الغد على أجواء المملكة؛ بدءًا من القطاع الغربي تتحرك تدريجيًّا للمناطق الداخلية، وامتدادًا للشمال والشرق وتبلغ مداها الأحد المقبل بحرارة عظمى 47 – 50 (درجة) في الظل، وتتخطى 50 (درجة) تحت الشمس».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن الباحث في علوم الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، بدء موسم الغبرة في منطقة جازان، داعيًّا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطرها، التي تطال بعض المناطق الأخرى في المملكة.

وغرَّد الحصيني عبر «تويتر» قائلًا: «موسم الغبرة في جازان الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو (45) تزيد أو تقل، ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف شهر أغسطس؛ حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر تثير الأتربة وتعمل على تحرك الرمال الساحلية، وتسبب في تعطيل السير والمرور».