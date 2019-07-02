أمير القصيم يزور الأسياح ويدشّن مشروعات بـ194 مليون ريال

أكَّد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن الجولات التى يقوم بها لمحافظات المنطقة، ترجمة للواجب الذي يقوم به بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لاستقصاء الحقائق في راحة المواطنين وقضاء حوائجهم، والتأكد من تقديم الخدمات الكاملة لهم.

ودشَّن أمير المنطقة خلال زيارتنا، اليوم، لمحافظة الأسياح مشاريع سكنية وبلدية وصحية، تتبع لمكتب التنمية الاجتماعية في محافظة الأسياح، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو الالتقاء بأهالي المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم، والتأكد من إيصال الخدمات جميعها التي تقدمها الجهات الحكومية لهم.

وأضاف الأمير فيصل بن مشعل: أنا مسرور بمثل هذه الزيارات التي نرى ثمارها على أرض الواقع، وترجمة الدعم الذي نتلقاه من قيادتنا الرشيدة أمام الأعين، ضمن خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الرؤية 2030.

وبيَّن أن هذا الحراك ليس إلا جزء من الذي تعيشه بلادنا الغالية في عموم السعودية، مقدمًا شكره وثناءه للرجال الداعمين لكل عمل خيري وكل ما ينفع المواطنين، واصلًا شكره لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بجهود موفقة ومقدرة في المحافظات، سائلًا الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين.

حضر زيارة الأمير التفقدية لمحافظة الأسياح وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، ومحافظ الأسياح محمد العريفي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي، وعدد من المسؤولين وأهالي المحافظة.

وخلال الزيارة وضع أمير المنطقة حجر الأساس لمقر ومبنى نادي الصقور الجديد، ثم دشن مشاريع أمانة المنطقة التي شملت وضع حجر الأساس لإقامة سوق الصقور، وإنشاء القرية التراثية بالأسياح، وتأهيل وتطوير مركز ضيدة، وسفلتة وإنارة مركز البعيثة، وإقامة وتجهيز عدة ساحات وملاعب بالمحافظة، وتأهيل وتطوير ميادين الملك عبدالعزيز بالمحافظة، وتأهيل وتطوير الطرق والميادين بالأسياح بتكلفة بلغت 95.000.850 ريال.

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واستمع إلى شرحٍ موجز عن تلك المشاريع من قبل أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ورئيس بلدية الأسياح الدكتور عبدالمحسن العمار، كما اطلع سموه على الحصادة التابعة للملك سعود التي أمر بها لأهالي الأسياح، وهي من ضمن الحصادات التي تفضل وأمر بها الملك سعود – رحمه الله – آن ذاك للمزارعين في منطقة القصيم تشجيعًا لهم على الزراعة بتاريخ 10 / 11 / 1380هـ.

ثم توجه أمير القصيم إلى مقر محافظة الأسياح؛ حيث التقى المحافظ محمد العريفي، وعدد من الأهالي ورؤساء المراكز في المحافظة، وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة وعملها، مستمعًا خلال اللقاء إلى مطالبهم واحتياجاتهم وآرائهم، موصيًا سموه بإبراء الذمة وإحقاق الحق، ومتابعة احتياج ومطالب المواطنين، وقرب المسؤولين في المحافظة منهم في أفراحهم وأتراحهم.

عقب ذلك، توجه لعدة مواقع لتدشينها وافتتاحها منها افتتاح مبنى البريد بمحافظة الأسياح بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين ريال، ثم مستشفى الأسياح العام لتدشين عدة مشاريع، منها تطوير وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ، وتوسعة وتطوير قسم الأشعة، وتوسعة قسم المختبر وبنك الدم، وتوسعة قسم التعقيم المركزي، وتطوير مبنى الرعاية المنزلية، والمبنى الإداري للتموين الطبي وغيرها بتكلفة بلغت 8.848.878 ريال.

واطلع أمير القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، على مشروع الإسكان الخيري التابع للجمعية في الأسياح بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 120 فردًا من الأسر الأشد حاجة للإسكان وسلم أمير القصيم للمستفيدين وأسرهم وحداتهم السكنية من مستفيدي الإسكان الخيري، كما سلَّم سموه مستفيدي الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان من مختلف مناطق القصيم.

عقبه توجه أمير القصيم لتفقد الطريق الرابط بين مركزي حنيظل والبطين، بعدها توجه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إلى مركز خصيبة التابع لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشاريع التنموية والاجتماعية.