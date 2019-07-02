وفاة طالبة في قاعة دراسية بحائل.. والجامعة تنتظر تقريرًا طبيًّا

أعلنت جامعة حائل، اليوم الثلاثاء، وفاة طالبة بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنَّ الطالبة سقطت أرضًا إثر تعرُّضها لحالة تشنُّج، وحاولت أستاذتها وزميلاتها إفاقتها، كما تم استدعاء الهلال الأحمر الذي نقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام، إلا أنَّها توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، حسبما أوضح الفريق الطبي الذي استقبل الحالة.

ولم توضّح الجامعة مزيدًا من التفاصيل، كما لم يكشف عن هوية الطالبة المتوفاة، لكنّها أشارت إلى أنّها تنتظر التقرير الطبي المفصل من الجهات الصحية، وستعلن مزيدًا من المعلومات فور ورودها.