إتلاف 11 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وإغلاق 15 منشأة بمكة

أطلقت أمانة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حملةً تصحيحية مُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة لمدة شهر كامل.

وأسفرت الحملة، التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة، بالتعاون مع إدارة المسالخ، في أسبوعها الأول، عن إغلاق 15 منشأة مخالفة ومصادرة وإتلاف 11 طنًا و705 جرامات مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 746 أداة محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط 378 مُعلَّبًا منتهي الصلاحية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنّ هذه الحملة تأتي في إطار الخطط الهادفة لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعدادًا لموسم حج هذا العام 1440هـ؛ للتأكُّد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

وتأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من رؤساء البلديات الفرعية بمكة ومشاركة جميع المختصين بأعمال الرقابة الصحية بالأمانة وفق جدول زمني محدد وعلى مدى الفترتين الصباحية والمسائية، مع التأكيد على أنَّ إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية؛ بسبب طلب إعادة تأهيل المنشأة، يستلزم عدم السماح لها مجددًا بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قِبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.