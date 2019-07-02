المستشفيات العسكرية تستعد للحج بـ653 سريرًا ومستشفى متنقل

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنَّ أمير مكة استمع إلى إيجاز عن خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال حج العام الحالي، التي تشمل رفع الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريرًا، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريرًا، إضافةً إلى الثلاثة مستشفيات السابقة في المشاعر، وزيادة المراكز الإسعافية لتصبح 25 مركزًا.

وفي ختام اللقاء، تسلَّم أمير المنطقة تقريرًا عن أعمال المستشفيات القوات المسلحة خلال موسم حج العام الماضي.