«أمانة الرياض» تطلق تطبيقًا موحدًا لخدماتها البلدية وتوضح 8 أهداف

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إطلاق الإصدار الأول من تطبيقها الموحد، والذي يجمع عددًا من الخدمات البلدية في تطبيق واحد.

وذكر بيان صادر عن الأمانة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنّ هذا التطبيق يتيح للمستفيدين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص الاستفادة من الخدمات البلدية الإلكترونية.

ويشمل التطبيق الموحَّد، العديد من الخدمات البلدية، من أبرزها خدمات رخص المحلات، ورخص البناء، والقرارات المساحية، وخدمة منحتي، والتواصل مع المسؤولين، إلى جانب استعراض بيانات البلديات والإدارات، واستعراض الحدائق والمتنزهات، والخدمات الاستعلامية عن الطلبات والمعاملات.

ويمكن للمستفيدين، بحسب البيان، تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها، وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار برامج التحوُّل الرقمي في القطاع البلدي، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بيسر وسهولة وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.