الملك وولي العهد يهنئان كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيسًا لبنما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بنما ورنتينو كورتيزو؛ بمناسبة تنصيبه رئيسًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح للرئيس كورتيزو ولشعب جمهورية بنما المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس كورتيزو، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية بنما المزيد من التقدم والرقي.