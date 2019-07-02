جامعة الباحة تصدر تنبيهًا «بالغ الأهمية» حول العام الدراسي المقبل

أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، تنبيهًا وصفته بأنّه «بالغ الأهمية» بشأن التقديم في الجامعة للعام الدراسي المقبل، وذكر بيان اطلعت عليه «عاجل»: «تهيب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة بالمتقدمين والمتقدمات الذين لم يكملوا طلبات القبول بسرعة استكمال الطلبات قبل إغلاق البوابة يوم غد الساعة الواحدة ظهرًا، وتؤكد أنّه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة وسيتم استبعادها من الدخول في المفاضلة».
وكانت الجامعة قد أوضحت -في وقتٍ سابق- أنّ التقديم في اليوم الأول من استقبال الطلبات «20/ 10/ 1440هـ» لا يمنح أي أولوية على التقديم في اليوم الأخير «30/ 10/ 1440هـ»، مؤكدةً أنّ الوقت كافٍ لإتمام تقديم الطلب بدقة.
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