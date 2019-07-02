السعودية اليوم / مجلس النواب العراقي يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا



بغداد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

قرر مجلس النواب العراقي اليوم تمديد فصله التشريعي الحالي شهرا واحدا.

ويأتي هذا القرار" بحسب مصدر برلماني عراقي "من اجل الاسراع بتشريع عدد من القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .

// انتهى //

16:09ت م

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