السعودية اليوم / السفير الثقفي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا إلى منطقة الشرق الأوسط



جاكرتا 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشرفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي بمقر السفارة اليوم, معالي الوزير المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا إلى منطقة الشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر, زار السفير الثقفي رئيس جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا فضيلة الشيخ سعيد عقيل سراج, وذلك في مقر الجمعية بالعاصمة جاكرتا.

وتناول اللقاء العلاقات بين السفارة والجمعية وسبل التعاون.

// انتهى //

16:09ت م

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