السعودية اليوم / الاتحاد البرلماني العربي يدين افتتاح نفق "جنوب المسجد الأقصى"



عمان 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

أدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح نفق ما يُسمى بـ "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 م ، تقضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولزوم الإيقاف الفوري والتام لكل الأنشطة الاستيطانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بما فيها القدس الشرقية، داعيًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية وقرارات ملزمة لكبح جماح التعنت الإسرائيلي، ووقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى، ووضع نهاية لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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16:01ت م

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