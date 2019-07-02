

الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم, سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون بي أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث والشراكات العلمية، إضافة إلى مناقشة البرامج والخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة الممتدة لأكثر من ثمانية عقود بشكل متزن، انطلقت بوادرها التعليمية مع أول دفعة سعودية رسمية تخرجت من الجامعات الأميركية في عام 1372هـ/ 1952م، وضمت تسعة طلاب فقط: ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.

وتأتي غرة محرم من عام 1376هـ الموافق السابع من شهر أغسطس عام 1956م، معلنة افتتاح أول مكتب ثقافي في تاريخ الابتعاث السعودي بأمريكا، أطلق عليه "المكتب الثقافي السعودي بنيويورك"، لتستمر بعده رحلات الابتعاث للطلبة السعوديين، حتى أصبحت الجامعات الأمريكية الجهة الأعلى استقطابا لأبناء وبنات المملكة بما يزيد عن 51.083 مبتعثاً من إجمالي أعداد المبتعثين الذين يقدر عددهم وفق آخر إحصائية بـ 92.997 مبتعثاً من الجنسين.

// انتهى //

16:00ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي السفير الأمريكي لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.