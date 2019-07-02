السعودية اليوم / بدء اجتماع خبراء مجلسي وزراء الصحة والبيئة لمتابعة الاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الظهران



القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

نظمت جامعة الدول العربية اجتماعاً مشتركاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

وجاء اجتماع اليوم تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة الصادر عن دورته العادية الـ 29 التي عقدت بالظهران بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030).

وأوضح مدير ادارة البيئة والاسكان والموارد المائية بالجامعة العربية الوزير الدكتور جمال الدين جاب الله رئيس الاجتماع " أن اجتماع اليوم خصص لمناقشة آيات الإطار المؤسسي الأنجع لخلق جهاز وطني محلى في كل دولة عربية يجمع الوزارتين المعنيتين بالصحة والبيئة، وكذلك الجهات الأخرى المعنية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وكذلك الخطط التنفيذية للصحة والبيئة.

وطالب جاب الله برصد موازنة موحدة في الموازنات الوطنية للدول العربية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من أجل التنفيذ الجيد لهذه الاستراتيجية التي اقرتها القمة العربية في الظهران.

من جانبه، قال مدير ادارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب سعيد الحاضي إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين عددًا من البنود منها الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والصيغة النهائية للآلية والمصفوفات المقترحة من قبل الأمانة الفنية المشتركة للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الدول العربية الاعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030).

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش التحضير للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة للاتفاق على مشروع جدول الاعمال للمنتدى وموعد ومكان انعقاده بالإضافة الى الاطلاع على عرض يقدمه مركز انشطة البيئة بمنظمة الصحة العالمية، والمكتب الاقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا حول نتائج الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقرير عالم خال من التلوث ومساهمة القرارات الصادرة عن الجمعية في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

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15:58ت م

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