السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض يتفقد جامع الملك عبدالعزيز بالسيح



السيح 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح اليوم ، جامع الملك عبدالعزيز بمدينة السيح, وذلك في إطار جولته التفقدية لقطاعات الوزارة في مدن ومراكز وقرى الخرج.

ووقف المشيقح على مرافق الجامع الذي يُعد من أكبر الجوامع في مدينة السيح ، مطلعًا على الجوانب الفنية والهندسية.

// انتهى //

15:57ت م

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