السعودية اليوم / أمانة عسير تعتمد عربات نظافة جديدة



أبها 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

وفّرت أمانة منطقة عسير عربة نظافة يدوية لعمّال النظافة, ضمن مبادراتها الإنسانية لحماية العاملين من أشعة الشمس وتقلبات الجو.

وتأتي هذه المبادرة لتسهيل مهام عمال النظافة، خاصة في فصل الصيف لوقايتهم من حرارة الشمس وكذلك الأمطار, حيث تستخدم عربة النظافة اليدوية من قبل العامل في نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين, وتحتوي على مظلة للوقاية من أشعة الشمس وكذلك حاوية لجمع النفايات, كما تتميز بخفة وزنها للعمالة الراجلة.

وجرى تجهيز العربة بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء مراعاة لسهولة حركتها من قبل عامل النظافة، فيما سيتم تعميم استخدامها في جميع البلديات لتشمل مدن و محافظات منطقة عسير.

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15:54ت م

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