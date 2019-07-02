السعودية اليوم / معهد "سرب" يطرح فرصًا تدريبية ووظيفية في تخصّصات الكهروميكانيا والتحكّم بالخطوط الحديدية



الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة لدراسة برنامج متخصص لتخريج فنيي الصيانة الكهروميكانكية، والإشارات والتحكّم، ضمن التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في شركة سيمنس موبيلتي

وأوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط www.srp.edu.sa وسيدرس الطلاب في تخصصين هما: الصيانة الكهروميكانكية، والإشارات والتحكّم. وبين الصقير أن الدراسة ستبدأ بتاريخ 8 سبتمبر 2019م في مقر المعهد بمدينة بريدة، وتستمر لمدة 18 شهرًا.

وحول المميزات التي يتضمنها البرنامج التدريبي المتخصص، أوضح الصقير أن الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ 3 آلاف ريال شهريًا خلال الدراسة، كما يسجل فور التحاقة في التأمينات الاجتماعية، كما يحصل على تأمين طبي شامل، كما يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة براتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال عند اجتياز البرنامج وتحقيق جميع اشترطات الكفاءة والتأهيل.

واختتم الصقير مبينا أن الاشتراطات اللازمة للاتحاق في البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80 %، ولائقا طبيا، إلى جانب حصوله على معدل 5 درجات في اختبار (آيلتس) للغة الإنجليزية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

// انتهى //

15:34ت م

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الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة لدراسة برنامج متخصص لتخريج فنيي الصيانة الكهروميكانكية، والإشارات والتحكّم، ضمن التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة، وبدأ التسجيل منذ الأحد الماضي ويستمر حتى الخميس 25 يوليو 2019م.وأوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط www.srp.edu.sa وسيدرس الطلاب في تخصصين هما: الصيانة الكهروميكانكية، والإشارات والتحكّم. وبين الصقير أن الدراسة ستبدأ بتاريخ 8 سبتمبر 2019م في مقر المعهد بمدينة بريدة، وتستمر لمدة 18 شهرًا.وحول المميزات التي يتضمنها البرنامج التدريبي المتخصص، أوضح الصقير أن الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ 3 آلاف ريال شهريًا خلال الدراسة، كما يسجل فور التحاقة في التأمينات الاجتماعية، كما يحصل على تأمين طبي شامل، كما يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة براتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال عند اجتياز البرنامج وتحقيق جميع اشترطات الكفاءة والتأهيل.واختتم الصقير مبينا أن الاشتراطات اللازمة للاتحاق في البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80 %، ولائقا طبيا، إلى جانب حصوله على معدل 5 درجات في اختبار (آيلتس) للغة الإنجليزية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.// انتهى //15:34ت م0146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.