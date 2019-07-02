شكرا لقرائتكم نجل حميدان التركي: 3 خيارات أمام لجنة الإفراج المشروط عن والدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-02 نجل حميدان التركي : 3 خيارات أمام لجنة الإفراج المشروط عن والدي متابعات الخليج 365 - الرياض قال تركي حميدان التركي نجل متابعات الخليج 365 السعودي المُحتجز في أمريكا حميدان التركي، أن لجنة الإفراج المشروط ستنظر اليوم قضية والده حميدان التركي. وأضاف تركي، في عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة: Advertisements ١- قبول طلب الإفراج المشروط. ٢-رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تُحددها اللجنة. ٣- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).









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