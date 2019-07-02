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وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تُوفي الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عامًا حسب ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وذكر المكتب عبر حسابه في ”تويتر“ أن الفقيد تُوفي أمس الإثنين، وذلك أثناء تواجده في المملكة المتحدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الوفاة.
ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.
وقد تقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.
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