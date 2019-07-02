ولي العهد يُغادر اليابان ويبعث برقية شكر لرئيس الوزراء شينزو آبي

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لدولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

دولة السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

Advertisements

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أُغادر بلدكم الصديق أن أُعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تمّ التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.