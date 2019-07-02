القيادة تهنئ بيلاروس ورئيس جمهورية بنما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية بيلاروس أليكساندر لوكاشينكو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزو بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والازدهار

من جهته هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية بيلاروس أليكساندر لوكاشينكو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيزوبمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية بنما الصديق المزيد من التقدم والرقي.