أمير مكة يطلع على خطة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف خلال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.

واستمع إلى إيجاز عن خطة مستشفيات القوات المسلحة خلال حج العام الحالي، التي تشمل رفع الطاقة السريرية في المشاعر المقدسة إلى 653 سريرا، واستحداث مستشفى متنقل في مشعر مزدلفة بسعة 50 سريرا، إضافة إلى الثلاثة مستشفيات السابقة في المشاعر، أيضا زيادة المراكز الإسعافية لتصبح 25 مركزا.

وفي ختام اللقاء تسلم أمير منطقة مكة المكرمة تقريرا عن أعمال مستشفيات القوات المسلحة خلال موسم حج العام الماضي.