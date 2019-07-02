- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.
من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.
ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.
"المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.
من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.
ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:53 PM
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي قراراً بتعيين تيسير المفرج مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بالهيئة.
من جانبه عبر المفرج عن سعادته بالانضمام للهيئة، متمنياً أن يساهم في تطوير هذا القطاع الهام، بما يواكب الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة.
ويعتبر المفرج من الخبراء في مجال الاتصال والعلاقات العامة، إذ شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم عين وكيلاً للاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء بالهيئة العامة للإحصاء.
، "المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المفرج" مديراً تنفيذياً للتواصل والتوعية بـ"الغذاء والدواء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.