هجوم إرهابي حوثي يستهدف مطار أبها الدولي

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أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، في ساعة مبكرة من اليوم، الثلاثاء، عن وقوع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
وكانت فضائية «العربية» أفادت، نقلًا عن مراسلها، بإصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها.
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من Reuters
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ضباب كثيف يؤدي إلى تأخير وإلغاء رحلات في مطار سيدني بأستراليا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.