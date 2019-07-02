"وزارة العمل" تقرّ الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أقرّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 14 / 09 / 1440 الموافق 19 / 05 / 2019م، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة، وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وبيّنت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.

وتتضمن التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.. أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، وذلك ابتداءً من تاريخ 15 يوليو 2019م.

وعليه، أقرّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العقد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام، حيث يجب على مكتب الاستقدام إبلاغ صاحب العمل قبل 24 ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة من خلال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك تسليمها لصاحب العمل خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها.