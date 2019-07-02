السعودية | ولي العهد يبعث برقية شكر لامبراطور اليابان إثر مغادرته طوكيو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:42 مساءً, 2 يوليو 2019 م المناطق - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لجلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان إثر مغادرة سموه اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الامبراطور / ناروهيتو

امبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

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