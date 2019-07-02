شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الوطنية للتوزيع تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات
أوضحت الشركة الوطنية للتوزيع، تفاصيل الخطابات المتداولة بشأن إيقاف عملها في بعض المناطق.
وقالت: “إشارة إلى ماتم تداوله حول موضوع توقف الشركة الوطنية للتوزيع عن مهمة توصيل الجرائد لبعض المحافظات وما صاحب ذلك من تعليقات جانبها الصواب، تود الشركة أن تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة، إيمانًا منها بدور الصحف في خدمة الوطن ونقل الصورة الحقيقة له”.
وأكدت أنها تقوم حاليًا بإعادة هيكلة خطوط التوزيع وبعض فروعها بالمناطق بما يضمن استمرار وصول الصحف لجميع القراء والمتابعين دون تكبد الشركة للخسائر.
يشار إلى أن توضيح الشركة جاء بعد الإثارة التي تسبب فيها خطابها المتداول عن إيقافها للتوزيع في بعض المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الوطنية للتوزيع تؤكد أنها لازالت مستمرة لأداء رسالتها لخدمة القارئ والمتابع للصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.