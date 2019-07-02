شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “قياس” يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:19 مساءً, 2 يوليو 2019 م
المناطق - واس
تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.
ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف ومنهم المرشحين للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل مؤخراً، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.
وسيعقد على مدى خمسة أيام في 65 مقرًّا في جميع مدن المملكة، ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.
ولا يعتمد الاختبار اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “قياس” يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.