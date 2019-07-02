طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته بين الرياض ونيودلهي

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقام طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، احتفالاً بمناسبة تدشينه رحلات جديدة من الرياض وإلى نيودلهي في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور نائب السفير السعودي لدى الهند الأستاذ طارق رشوان ووفد من هيئة الطيران المدني في الهند، وممثلي طيران ناس في الهند، ووكالات السفر، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودي والهندي.

وأكّد طيران ناس أن زيادة الرحلات هو لتلبية الطلب المتزايد للمسافرين، خصوصاً وأن الهند احتلت في العام 2018 رابع أكبر عدد مسافرين للمملكة، إذ وصل إليها 3.3 مليون مسافر خلال العام الماضي، لذا تمّ زيادة عدد الرحلات بين الرياض وحيدر آباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً، وتدشين خط سير مباشر بين الرياض ونيودلهي ابتداءً من 1 يوليو 2019 بواقع 5 رحلات أسبوعية على أن يتم زيادتها لرحلات يومية بدءاً من أكتوبر 2019.

وشدّد طيران ناس بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خططه التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة تلبّي رغبات ضيوفه المسافرين، حيث أطلق 5 وجهات جديدة لصيف 2019 إلى كل من سراييفو، فيينا، باتومي، تبليسي، وباكو.

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وواكب طيران ناس توسّعه في وجهاته بزيادة في أسطوله حيث تم في العام 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 20 طائرة من نوعي مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 20 طائرة من نوعي ‪A321XLR و A321LR

كما وُقّعت في العام 2017 صفقة ضخمة مع إيرباص تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار لشراء 120 طائرة من طراز A320neo.

وسوف تنطلق الرحلات إلى الهند من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار نيودلهي أنديرا غاندي الدولي ومطار حيدر أباد راجيف غاندي الدولي، حيث سيكون مسار الرحلة مباشرة من الرياض إلى نيودلهي وحيدر أباد، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر مركز الحجز على مدار الساعة 920001234.