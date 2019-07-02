الجبير لصحيفة يابانية: العالم يدرس كافة الخيارات العسكرية والاقتصادية ضد إيران

2019-07-02

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، معلقًا على التوترات المتصاعدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إن الولايات المتحدة قد تواصلت مع عدد من “الدول المتشابهة في التفكير”، بما في ذلك اليابان، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

وناقش الجبير مجموعة من القضايا والملفات مع صحيفة تايمز اليابانية، أبرزها التعامل مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى النجاحات الاقتصادية التي استطاعت أن تحققها المملكة تحت رؤية 2030 الشاملة.

تهديدات إيران

وأشار الجبير خلال حوار مع وسائل الإعلام اليابانية، إلى أنه يتم في الوقت الحالي دراسة الخيارات المناسبة لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

Advertisements

وقال الجبير: أعتقد أن اليابان لديها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط.. أي تهديد لحرية الملاحة في الخليج سيكون له تأثير ليس فقط على اليابان ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجبير: المناقشات جارية.. ولكن العامل الرئيسي يتمثل في أن كل دولة يجب أن تساهم بطريقة أو بأخرى، مؤكدًا أن لكل دولة مصالحها في الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة.

نجاحات اقتصادية للمملكة

وخلال المقابلة، أكّد الجبير أن أموال المستثمرين تتدفّق بقوة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 التي تدعو إلى إصلاحات صناعية لتقليل اعتماد البلاد على إنتاج النفط تسير بشكل ثابت.

وتابع الجبير: “لقد شهدنا تدفقات من رأس المال من الأسواق الناشئة على مدار الستة أشهر الماضية، وشهدنا تدفق أكثر من 12 مليار دولار إلى المملكة”.