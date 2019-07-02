2019-07-02

صور.. تعرف على المدينة الثلجية التي أطلقتها شركة العثيم في مصر

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء أمس المشروع الاستثماري الترفيهي السعودي “المدينة الثلجية” الذي يُقام بمجمع “سيتي ستارز” بالقاهرة.

وتُعد “المدينة الثلجية” (snow city) المشروع الاستثماري الترفيهي الخامس الذي تُدشنه شركة عبدالله العثيم للاستثمار، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وتُقام على مساحة 60000 قدم2 كما تضمّ ساحة ثلجية تصل درجة البرودة بها لنحو 5 درجات تحت الصفر، ومُغطاة بـ 750 طن من الجليد المصنع من المياه النقية، وتلتزم بتطبيق معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة.

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وأعرب السفير أسامة نقلي عن سعادته بحضور تلك المناسبة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله العثيم في تصريح له عن سعادته بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر في افتتاح المشروع، معتبرًا ذلك انعكاسًا للاهتمام والدعم من قبل المملكة للمستثمرين السعوديين في مصر.

حضر الافتتاح رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن شربتلي مالك مجمع “سيتي ستارز” ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار عبدالله بن صالح العثيم وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون في الشركة.