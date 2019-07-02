عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس. وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الشراكة بين المملكة ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بشأن تعزيز الجسور الثقافية والحضارية بين المملكة ومختلف الثقافات العالمية. وعبر المفوض السامي عن التقدير لما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الحضارات. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى ومعالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر.