” وظائف المملكة” فتح باب التسجيل والقبول لخريجي الثانوية العامة في أكاديمية الطيران...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن وظائف هيئة الطيران المدني السعودي، التي أعلن عنها اليوم لخريجي الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها وموعد التقديم.

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة قسم علوم طبيعية للالتحاق ببرنامج الدبلوم والمسار السريع، في تخصص “الإطفاء والإنقاذ، تشغيل مطارات” وفق البرامج التالية.

تخصص فني إطفاء وإنقاذ (دبلوم عالي 3 سنوات)

تشغيل أجهزة إنذار: مسار سريع 6 أشهر.

مسعف: مسار سريع 3 أشهر.

مشغل نظام: مسار سريع سنة.

سلامة مطارات: مسار سريع سنة.

مشغل مطارات: مسار سريع سنة.

تعرف على شروط القبول ببرنامج الدبلوم تخصص إنقاذ وإطفاء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بنسبة لا تقل عن 80%. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 23 عام بحسب التقويم الميلادي. أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في احدي قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها. أن يجتاز المقابلة الشخصية وأختبر مراكز التدريب وال؟أكاديمية واختبار اللغة الإنجليزية في أختبار (steb)بنسبة 40%. أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات بمعدل 70%. أن يكون حاصلاً على الاختبار التحصيلي بنسبة 65%.

شروط برنامج دبلوم المسار السريع

أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية في تخصص ” التمريض والإسعاف” حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية أو الهلال الأحمر.

أن يكون حاصلاً على اختبار اللغة الإنجليزية (ielts) (tofel).

السن لا يتجاوز 28 عم حسب التقويم الهجري.

كل الشروط السابق ذكرها في برنامج الدبلوم تخصص إطفاء وإنقاذ.

وأوضحت الأكاديمية أن التسجيل متاح من الآن إلي يوم 20/7/2019 من خلال الرابط التالي (من هنا )