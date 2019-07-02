السعودية | مجلس الوزراء السعودي: عودة اللاجئين الفلسطينيين حق راسخ

شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء السعودي: عودة اللاجئين الفلسطينيين حق راسخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الثلاثاء، على تمسك المملكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين.

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جاء ذلك، خلال استعراض مجلس الوزراء لمضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات، مستعرضاً الشؤون الإقليمية. كما أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس.

كما استنكر ما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.