العثور على مفقود أضم في مكان مفاجئ.. والكشف عن حالته الصحية

عثر “الهلال الأحمر السعودي”، على “مفقود أضم” ثامر بن راجح المالكي، بجوار “محطة وقود”، بعد أن اختفى في ظروف غامضة عقب خروجه من منزل أسرته منذ ثمانية أيام.

وبحسب “سبق”، وجدت فرقة من “الهلال الأحمر”، المفقود “المالكي” البالغ من العمر 15 عامًا؛ بجوار إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعلى الفور، تم نقل المفقود “المالكي”، إلى مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة؛ حيث أكد مدير المستشفى أن حالته الصحية مستقرة.

وكانت أسرة المفقود “المالكي” قد ناشدت بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم، والذي توارى عن الأنظار قبل أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثرًا.