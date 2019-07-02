رفضت السلطات المصرية مغادرة سجين «طرة» رجل الأعمال السعودي مبارك الغامدي بعدما أفرجت الجهات المختصة عنه عقب حصول سفارة خادم الحرمين الشريفين على عفو صحي ومحاميه على عفو آخر لإكماله لنصف المدة، حسب الأنظمة المصرية. وحسب “عكاظ” قالت مصادر مقربة من أسرة أن الإفراج بشرط منعه من السفر رغم براءته من التهم الملفقة له، وبالرغم من ذلك ما زال الغامدي ممنوعا من السفر من مصر وعودته إلى المملكة.

وأضافت: المصادر أن العفو الصحي المشروط الذي أخرجه من السجن وكان القسم القانوني في السفارة مسؤولا عنه لم يكن منصفا، إذ تضمن منعه من السفر والكشف عليه كل 6 أشهر ومعاودة سجنه إن سمحت صحته بذلك.

وطالبت الأسرة السفارة السعودية في القاهرة بالتدخل وعدم ترك والدهم يصارع الموت. مشيرين إلى أن والدهم بريء وليس المجرم الحقيقي.

وكان رجل الأعمال الغامدي تعرض لعملية نصب من عاملي ومحامي المصنع الذي يستثمره منذ أعوام، ببيع العصابة المصنع دون علمه وإدخاله في قضايا ومخالفات تسببت في سجنه لمدة 12 شهرا قبل الإفراج عنه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة السجين الغامدي المفرج عنه في مصر.. ولهذا السبب لا يمكنه العودة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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