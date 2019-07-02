بالفيديو.. ضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من مواد تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى تحمل تركيزات كيميائية أعلى من الحد المسموح به.
ونشرت أمانة المنطقة مقطع فيديو، يوثِّق لحظات ضبط هذه المواد ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
وأفاد بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ أمين الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي وجَّه الإدارات المعنية بمواصلة الرقابة وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين دون تهاون؛ وذلك لسلامة الأسر والحفاظ على صحة المستهلك.
في شأن آخر، أعلنت أمانة منطقة الجوف، في وقت سابق من اليوم، أنّها شرعت في تجهيز لوحات إلكترونية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وصرّح المهندس الغامدي بأنّه من الضروري تعميم اللوحات الإلكترونية على جميع البلديات بمنطقة الجوف تأكيدًا للشفافية والحرص على متابعة إنجاز المشروعات بجميع مدن الجوف.
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